Calcio:C.Italia; Pioli, vogliamo arrivare fino in fondo

MILANO, 25 GEN - "La Coppa Italia è una competizione alla quale sicuramente teniamo, faremo di tutto per arrivare fino in fondo. Certo non siamo stati fortunati nel sorteggio, perché il nostro è diciamo il quadrante più forte, però se vuoi vincere la Coppa Italia devi affrontarle tutte": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli, a Milan TV, alla vigilia del derby di Coppa Italia per i quarti di finale. Tra poco meno di un mese le due squadre milanesi si affronteranno ancora in campionato. Due sfide che però hanno un valore diverso. "Il campionato sarà un'altra storia. Il prossimo derby è fra un mese - aggiunge - con altre partite in mezzo importanti, quindi questa è solo una partita di Coppa Italia, un quarto di finale importante che cerchiamo di affrontare nel miglior modo possibile". Pioli fa il punto poi sui giocatori indisponibili della squadra rossonera: "Bennacer sta meglio ma tornerà per la partita di sabato prossimo contro il Bologna. Calhanoglu non è ancora disponibile e abbiamo avuto un paio di problemi con Mandzukic, Kalulu e Tonali con la partita di sabato. Solamente domani mattina sapremo se saranno disponibili per la partita di domani sera". (ANSA).