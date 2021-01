Fiorentina, Kokorin si presenta: "Voglio impormi con i gol"

ROMA, 25 GEN - E' cominciata la nuova avventura nel calcio italiano di Aleksander Kokorin, l'attaccante russo di 30 anni famoso per il suo talento, ma anche per certi discutibili comportamenti, soprattutto da giovanissimo: la Fiorentina lo ha acquistato dallo Spartak Mosca per 4 milioni, con l'obiettivo di completare un reparto che finora ha faticato a trovare il gol con continuità, nonostante la recente esplosione del classe 2000 Dusan Vlahovic. Kokorin è sbarcato oggi a Roma per effettuare le visite mediche e, in giornata, è atteso a Firenze per firmare il contratto che, salvo imprevisti, lo legherà al club viola fino al 2024 a 1,7 milioni a stagione, ben al di sotto dell'ingaggio percepito in patria. Pur di cogliere questa occasione, Kokorin ha accettato di ridursi il salario. "Sto bene e sono felice di essere arrivato in Italia: ho scelto Firenze per la sua bellezza. Mia moglie e mia figlia hanno influito su questa scelta - ha dichiarato Kokorin, attraverso i canali ufficiali della società viola -. Proverò a fare del mio meglio e a segnare molti gol per cercare di vincere tanto con la Fiorentina. Dei nuovi compagni conosco Ribéry, Callejon, Vlahovic e Bonaventura. Il numero di maglia? Prenderò il 91, se è disponibile". (ANSA).