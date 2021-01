Genoa e Samp col turbo, +11 rispetto scorsa stagione

GENOVA, 25 GEN - Genoa e Sampdoria chiudono il girone d'andata con un bottino complessivo di 44 punti: 26 i blucerchiati più 18 i rossoblù. Uno score importante con un deciso miglioramento rispetto al giro di boa dello scorso campionato di serie A: + 7 per la squadra di Ranieri e + 4 per gli allievi di Ballardini. E ieri è stata la domenica perfetta per le due genovesi che hanno festeggiato con una vittoria: 1-0 casalingo per il Grifone col Cagliari mentre Quagliarella e compagni hanno battuto in trasferta il Parma (2-0). La marcia spedita dei rossoblucerchiati è testimoniata anche dalla speciale classifica prendendo in considerazione le ultime sette giornate da quando è arrivato sulla panchina del Genoa Ballardini: per Perin e soci 11 punti conquistati. Mentre sono stati 12 per la Sampdoria. In questa graduatoria particolare le due genovesi sarebbero in corsa per l'Europa League. (ANSA).