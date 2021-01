Coni: Sbrollini, dal Governo una figuraccia mondiale

ROMA, 25 GEN - "La mancata approvazione del decreto per risolvere la questione dell'autonomia del Coni è un danno incalcolabile in termini di immagine per il nostro Paese. Una figuraccia mondiale che umilia non solo il nostro sport e i nostri atleti - costretti a gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo senza tricolore e senza inno di Mameli - ma anche di compromettere i rapporti internazionali con Giappone e Cina". Lo dice Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile del cantiere Cultura e sport di Italia Viva. "Ora il Governo deve fare di tutto per evitare l'ennesimo disastro politico figlio di inesperienza e superficialità: ci sono ancora i margini per varare un provvedimento in extremis che sblocchi lo stallo imbarazzante in cui si trova tutto lo sport italiano. Noi di Italia Viva ci siamo: dobbiamo fare di tutto per evitare una sconfitta politica e sportiva che l'Italia non può permettersi", conclude. (ANSA).