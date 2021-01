Crisi Chelsea, Lampard è a un passo dall'esonero

ROMA, 25 GEN - Il fallimento del Chelsea miete la prima vittima: è Franck Lampard che, secondo i media inglesi, è ormai a un passo dall'esonero. La vittoria in FA sul Luton Town non è servita all'allenatore dei 'Blues' per salvare la propria panchina. Il nono posto in classifica nella Premier del Chelsea - che ha 'solo' 29 punti, a fronte di una campagna acquisti estiva molto dispendiosa - brucia al patron Roman Abramovich e oggi, salvo clamorose sorprese, Lampard verrà sollevato dall'incarico. Secondo il Telegraph, i giocatori del Chelsea sono stati invitati a non recarsi all'allenamento oggi pomeriggio. (ANSA).