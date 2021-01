Basket, Petrucci: "Blocco retrocessioni? Troveremo un accordo"

ROMA, 25 GEN - "E' un mistero come nei programmi televisivi, non faccio nomi altrimenti si offendono, ci sia il pubblico, pur con tutte le precauzioni, invece negli stadi e nei Palasport - che sono più grandi degli studi tv - il pubblico non c'è. Bisognerebbe capire che, con tutte le precauzioni, tamponi agli ingressi, piccola percentuale di presenze, non si possano riaprire gli impianti. Il campionato di basket dopo l'uscita di Roma? Mi fido di Gandini e delle società, che faranno le loro proposte. Io ho una mia idea in base alla mia cultura sportiva sul blocco delle retrocessioni". Lo ha detto Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, parlando a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. "Adesso non voglio mettere ulteriore benzina, vediamo cosa proporrà la Lega Basket - aggiunge -. Io non voglio uccidere, sportivamente parlando, alcuna società: c'è il diritto delle società di A/2 a voler essere promosse, sono certo e tranquillo che, con la Lega Basket, ci metteremo d'accordo". (ANSA).