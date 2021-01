Tokyo 2020, Petrucci: "Cio dà garanzie, sono ottimista"

ROMA, 25 GEN - "Mi auguro che le Olimpiadi ci saranno. Pure questa certezza che ci saranno le Olimpiadi... Io in Italia, se vi ricordate, fui il primo a dire che sarebbe stato difficile: è chiaro che un punto interrogativo c'è. Anche se il Cio ci dà tutte le garanzie fra cinque mesi ci dovrebbero essere. Io sono realista e ottimista, ma una minima incertezza c'è: in Gran Bretagna, ad esempio, dicono che forse chiuderanno le scuole fino a Pasqua! La paura c'è". Così Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, ha parlato delle prossime Olimpiadi a Tokyo, che vengono considerate a rischio per via della pandemia. "Il Cio è una grande organizzazione, si stanno organizzando, ci saranno tante precauzioni purché si facciano i Giochi - aggiunge -. Pensiamo agli atleti cosiddetti meno popolari, che hanno lavorato per quattro o cinque anni, pensiamo ai loro allenatori, alle Federazioni sportive, sarebbe un colpo mortale non fare i Giochi. Tutti noi, le nostre Federazioni, lavoriamo per ottenere il risultato olimpico". (ANSA).