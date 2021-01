Liga: settimo successo di fila, l'Atletico resta in fuga

ROMA, 24 GEN - L'Atletico Madrid conquista la settima vittoria di fila in Liga battendo 3-1 il Valencia e si mantiene a +7 sul Real Madrid e a +10 sul Barcellona dopo 20 giornate pur avendo anche una partita in più da recuperare rispetto alle rivali. I blaugrana, privi ancora di Messi per squalifica, nel pomeriggio ha vinto 2-0 a Elche, con reti di De Jong e Puig. Come contro l'Eibar nell'ultimo, la squadra di Simeone ha dovuto rimontare una rete subita in apertura, questa volta da parte di Racic, ma già al 23' Joao Felix ha rimesso il match in equilibrio, durato fino all'intervallo. Al 9' sempre il portoghese ha servito un assist a Suarez per il 2-1 e al 28' Correa ha fissato il risultato. In coda alla classifica, colpo dell'Osasuna che lascia la zona retrocessione battendo 3-1 il Granada, che a sua volta perde l'occasione per entrare nella zona Europa. (ANSA).