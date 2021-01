Rugby: Ghiraldini lascia l'attività internazionale

ROMA, 24 GEN - Lascia la carriera internazionale Leonardo Ghiraldini, 36 anni, il tallonatore più presente di tutti i tempi in maglia azzurra, con 107 caps. Il padovano ha partecipato a quattro Mondiali, è stato 17 volte capitano dell'Italia e ha indossato la maglia dei Barbarians, militando anche in due dei club più prestigiosi d'Europa, Leicester Tigers e Stade Toulousain, dopo lo scudetto vinto con il Calvisano e una serie di stagioni ad altissimo livello con il Benetton. "Ho sempre dato tutto me stesso per l' azzurro, dentro e fuori dal campo, consapevole che non fosse un diritto - ha detto Ghiraldini -. Ogni convocazione con la Nazionale l'ho considerata un'occasione unica e speciale. Porterò sempre la maglia azzurra dentro di me ma è il momento che altri la indossino sul campo. E' stato un viaggio meraviglioso e le emozioni vissute le porterò con me per tutta la vita". "Per etica del lavoro, professionalità, capacità di ispirare i compagni con l'esempio, Ghiraldini rappresenta uno dei più grandi rugbisti italiani di ogni tempo", ha dichiarato il Presidente della Fir, Alfredo Gavazzi. (ANSA).