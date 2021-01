Pallanuoto donne: preolimpico Trieste, Italia chiude quarta

ROMA, 24 GEN - Si conclude con una sconfitta con la Grecia per 10-4 un amaro preolimpico femminile di pallanuoto per l'Italia. A Trieste, le ragazze di Paolo Zizza hanno mancato anche la finale per il terzo posto dopo la sconfitta d ieri con l'Ungheria che ha precluso loro uno dei sue pass disponibili per Tokyo 2020. I parziali (1-4, 1-0, 1-4, 1-2) esprimono l'andamento del match, mai nelle mani del Setterosa, che ha molto faticato a trovare la via della rete contro l'organizzata difesa delle elleniche. (ANSA).