Germania: Bayern batte Schalke, vola a +7 sul Lipsia

ROMA, 24 GEN - In Bundesliga il Bayern Monaco vola e lo Schalke 04 sprofonda dopo il match della 18/a giornata vinto 4-0 a Gelsenkirchen dai campioni in carica che, grazie alla sconfitta di ieri del Lipsia a Magonza sale a +7 in classifica sulla seconda in classifica. "Un bel passo avanti per la conquista del titolo", ha commentato in proposito Thomas Mueller, autore di una doppietta nella partita che ha visto andare a segno anche Alaba e Lewandowski, al 23/o centro in campionato. E buio pesto invece in casa Schalke, che è ultimo in classifica con sette punti e ha all'attivo una sola vittoria contro 13 sconfitte. La zona salvezza è distante dieci punti e cambiare rotta nel girone di ritorno pare un'impresa senza speranza. (ANSA).