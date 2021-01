Volandri, è un onore continuare il lavoro Barazzutti

ROMA, 24 GEN - "E' un onore, ma anche una responsabilità incredibile, arrivare a questo risultato. Sono molto contento ed emozionato, e un grande ringraziamento va a Corrado Barazzutti per il lavoro straordinario fatto in questi 20 anni, il capitano che mi ha fatto esordire in Coppa Davis. Ringrazio la Federazione per avermi dato questa grande opportunità". Lo ha detto Filippo Volandri, nominato ieri dalla federazione nuovo capitano azzurro di Coppa Davis. "Quella che raccogliamo è un'eredità importante - ha aggiunto in un'intervista a Supertennis-tv -. Il gruppo ha fatto la differenza, anche in Fed Cup. Vogliamo ripartire da lì con le modernità che il tennis di oggi ci mette a disposizione, con i nostri consulenti che ci aiutano nel settore tecnico nella crescita dei giovani talenti e ci aiuteranno sicuramente anche in Davis. Abbiamo una squadra al servizio della squadra". (ANSA).