Slittino: cdm; Fischnaller vince coppa specialità sprint

ROMA, 24 GEN - L'azzurro Kevin Fischnaller si è aggiudicato la coppa del mondo di specialità nella gara sprint dello slittino singolo, a pari merito con il campione tedesco Felix Loch. L'altoatesino ha raggiunto il traguardo grazie al secondo posto odierno nella terza e ultima prova, a Innsbruck (Austria) alle spalle del russo Semen Pavlichenko e davanti allo stesso Loch, toccando quota 225 punti nella graudatoria di specialità. "E' una grande soddisfazione vincere questa coppa insieme ad un grande come Loch che ha dominato la stagione - ha raccontato Fischnaller -. Questa formula asseconda le mie caratteristiche, perchè la partenza è lanciata e io solitamente quando parto da fermo, ho qualche difficoltà maggiore". Per quanto riguarda la coppa del mondo del singolo femminile, doppietta tedesca sulla pista austriaca di Igls. Sul gradino più alto del podio è salita Natalie Geisenberger, leaer della classifica generale, che ha battuto la connazionale Julia Taubitz, seconda nella graduatoria di coppa Per l'Italia, settimo posto di Andrea Voetter, mentre Nina Zoeggeler non è andata oltre il 26/o posto. (ANSA).