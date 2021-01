Biathlon: cdm Anterselva,azzurre staffetta sfiorano il podio

ROMA, 24 GEN - Le azzurre del biathlon chiudono ai piedi del podio la staffetta di coppa del mondo di Anterselva. Nella prova, vinta dalla Russia davanti a Germania e Francia, dopo il buon lancio di Lisa Vittozzi che lascia il cambio in prima posizione a Federica Sanfilippo, l'Italia continua a mantenersi nel gruppo di testa della gara. Michela Carrara in terza frazione non riesce però a tenere il ritmo delle migliori, pur utilizzando una sola ricarica e Dorothea Wierer taglia il traguardo con la quarta posizione finale a 40"5 dalle vincitrici russe, che hanno fatto registrare il tempo di 1h07'32"4, con nove ricariche. L'Italia di ricariche ne usa otto, solo due in più della Germania che è seconda con 11"0 di ritardo dalle leader. Al terzo posto si piazza la Francia, 1 penalità e 9 ricariche, ma un ritardo contenuto in 21"2. (ANSA).