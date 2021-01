Juventus-Bologna 2-0

ROMA, 24 GEN - La Juventus ha battuto il Bologna 2-0 (1-0), nell'anticipo dell'ora di pranzo della 19/a giornata del campionato di serie A. I bianconeri, dopo il successo in Supercoppa, tornano al successo in campionato dopo la sconfitta di una settimana fa con l'Inter. Juventus in vantaggio dopo quindici minuti di gioco con Arthur con la deviazione di Schouten sul suo tiro da fuori. Il raddoppio arriva nella ripresa ad opera di McKennie al 27' della ripresa. Con questa vittoria la formazione di Pirlo chiude il girone di andata a 36 punti a -7 dalla capolista Milan e con una partita da recuperare. (ANSA).