Pallanuoto:Setterosa niente Tokyo,perde 13-10 con Ungheria

ROMA, 23 GEN - L'Ungheria ha battuto 13-10 l'Italia nella semifinale del Preolimpico di pallanuoto femminile in corso di svolgimento a Trieste. Questa sconfitta sancisce l'esclusione del Setterosa (argento a Rio 2016) dal torneo dei Giochi di Tokyo, per il quale si è qualificata anche l'Olanda grazie al successo di oggi per 7-4 sulla Grecia. (ANSA).