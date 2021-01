Coppa America: Luna Rossa ko, è costretta a semifinale

ROMA, 23 GEN - Nel mare di Auckland in Nuova Zelanda, terza sconfitta consecutiva per la barca italiana Luna Rossa contro il Team Ineos. La formazione britannica a questo punto risulta matematicamente prima e dunque qualificata per la finale della Prada Cup, trofeo che designa la sfidante di New Zealand nella prestigiosa America's Cup. Ma ancora non è tutto compromesso per l'imbarcazione italiana, Luna Rossa infatti ha ancora una chance per continuare le sue regate in Nuova Zelanda e per proseguire la sua corsa verso la finale di Prada Cup, con un pensiero al passo successivo: la barca italiana il prossimo 29 gennaio affronterà in semifinale American Magic. (ANSA).