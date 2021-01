Il Rally Italia Talent targato Aci riparte dalla Sardegna

ROMA, 23 GEN - Primi vagiti per i propulsori dell'Aci Rally Italia Talent 2021 che prenderà il via in Sardegna. La prima selezione regionale della 8^ edizione del Grande Fratello dei motori si correrà sulla pista del Corallo di Alghero dal 26 al 28 marzo in collaborazione con AC Sassari. A seguire nelle settimane successive saranno previste le altre 8 selezioni regionali per l'edizione 2021, con tutte le misure di prevenzione Covid previste dal protocollo concordato con Aci Sport per garantire la massima sicurezza a partecipanti e staff. Nel 2020 il Gf dei motori nonostante la situazione complicata per l'emergenza sanitaria ha portato regolarmente a termine tutte le 9 selezioni regionali previste, nonché la semifinale e la finale sempre con le vetture Suzuki Swift Sport Hybrid messe a disposizione da Suzuki Italia e gommate Toyo, registrando addirittura anche il numero record di 10.485 iscritti di tutte le 7 edizioni disputate. "Un grazie particolare - affermano gli organizzatori - al presidente Aci, Sticchi Damiani, al Presidente di Suzuki Italia, Nalli, al direttore per lo Sport in ACI, Ferrari, al direttore Generale di Aci Sport, Rogano e al presidente della Commissione Rally, Settimo che hanno permesso la regolare conclusione dell'edizione 2020 che si è conclusa con tutte le misure di prevenzione Covid previste da apposito Protocollo, tamponi compresi, che hanno soprattutto garantito la massima sicurezza a partecipanti e staff". Per la prima volta, hanno partecipato alla Finale, grazie all'iniziativa Rally Talent Ability, affiliata all'Aci e riconosciuta dal Coni, oltre 100 disabili grazie a una Suzuki Swift speciale messa a loro disposizione da Suzuki Italia, con un allestimento particolare, studiato con la collaborazione dell'azienda Handytech di Moncalvo d'Asti. L'obiettivo non è solo quello di individuare nuovi talenti, ma anche quello di sensibilizzare i concorrenti sul tema della sicurezza stradale, attività di formazione che si rivolge soprattutto ai più giovani, per i quali il progetto ideato da Renzo Magnani ha un'attenzione particolare sin dal 2014, anno della prima edizione. Ancora aperte le iscrizioni su www.rallyitaliatalent.it con tassa ridotta a 45 euro. (ANSA).