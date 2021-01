Haaland non basta, il Moenchengladbach cala il poker

ROMA, 22 GEN - Va al Moenchengladbach, che s'impone per 4-2, il derby fra i due Borussia. Il Dortmund cade sul terreno del Borussia-Park di Moenchengladbach contro la squadra allenata da Marco Rose, che passa in vantaggio dopo 11' con Elvedi, ma viene raggiunta dal solito Haaland, in gol al 22'. Lo stesso implacabile bomber norvegese al 28' porta gli ospiti in vantaggio, ma è un'illusione, perché Elvedi al 32' firma il pari. Nella ripresa al 4' Bensebaini e al 33' Thuram regalano la vittoria al Moenchengladbach che, nella classifica della Bundesliga, dopo 18 giornate, occupa momentaneamente il quarto posto con 31 punti, a -1 dal Bayer Leverkusen che ha una partita in meno. Il Dortmund è 5/o con 29 lunghezze. La gradutoria è guidata dal Bayern Monaco a quota 39. (ANSA).