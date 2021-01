Pallanuoto donne: preolimpico; Italia-Israele 15-6

ROMA, 22 GEN - L'Italia ha battuto la Slovacchia 15-6 (3-0, 3-1, 7-1, 2-4) nei quarti di finale del torneo preolimpico di pallanuoto femminile, in corso a Trieste. Domani, in semifinale contro l'Ungheria, le azzurre guidate da Paolo Zizza si giocheranno l'ultimo pass a disposizione per le Olimpiadi di Tokyo. (ANSA).