Biathlon: Cdm; Loginov vince 20 km Anterselva, Hofer quarto

BOLZANO, 22 GEN - Il russo Alexander Loginov si è aggiudicato ad Anteselva la 20 km individuale di Coppa del mondo di biathlon. Quarto posto per l'azzurro di casa Lukas Hofer, che si è dovuto accontentare del 4/o posto, ad un solo centesimo dal podio, sul quale sono saliti il norvegese Sturla Holm Laegreid, secondo ed il francese Quentin Fillon Maillet, terzo. Già alla vigilia Loginov, specialista della 20 km, veniva annunciato tra i protagonisti, che poi vincesse addirittura la gara, ha però sorpreso. Con una grande prestazione sugli sci ed una serie di tiri perfetta il 28enne di Saratov si è imposto in 48.41,8. Sembra che Anterselva gli porti fortuna, qui lïanno scorso si è già laureato campione del mondo nella sprint e ha vinto la medaglia di bronzo nellïinseguimento. Per Loginov la vittoria odierna era il primo podio stagionale e complessivamente il quinto successo in Coppa. Ottima comunque la prova di Hofer. Il 31enne di Mantana ha sfiorato il podio a 1.10,6 dal vincitore. Hofer lo ha mancato per un solo centesimo di secondo, battuto dal francese Quentin Fillon Maillet, autore di una grande rimonta finale. Per lïazzurro è il quinto risultato top ten della stagione, ma la delusione per il podio mancato è stata grandissima. Domani sabato si disputerà alle 15.05 ad Anterselva la staffetta maschile 4x7,5 km. Le donne invece gareggeranno già due ore prima, alle 13.10, nella 15 km Mass Start. (ANSA).