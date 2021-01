Calcio: Atalanta; Gasperini, con Milan partita aperta

BERGAMO, 22 GEN - "Ci aspettiamo una partita aperta tra due squadre che cercheranno d'imporsi in base a rispettive caratteristiche. Il calcio è fatto di tante situazioni, non abbiamo rimpianti perché con Genoa e Udinese abbiamo fatto ciò che dovevamo fare". Dopo due pareggi, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini sfida il Milan capolista. "Giochiamo contro la migliore del girone d'andata, che ha dimostrato di avere gamba, tecnica, fisicità e intensità. Dobbiamo esprimerci al meglio sotto tutti gli aspetti - osserva il tecnico -. Ibrahimovic? E' unico e singolare, ma i rossoneri sono una squadra e non un singolo, perché hanno anche altre soluzioni e vincono anche senza di lui". (ANSA).