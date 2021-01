Tokyo: Cio "Giochi cancellati? Tutto falso"

ROMA, 22 GEN - "Circola la notizia che il governo del Giappone abbia deciso che le Olimpiadi di Tokyo dovranno essere cancellate a causa della pandemia. Questo è assolutamente falso". In una dichiarazione all'ANSA, il Cio smentisce che esista la volontà di non fa disputare i Giochi la prossima estate. "Tutte le parti coinvolte - prosegue il comitato olimpico internazionale - stanno lavorando insieme per preparare i Giochi. Implementeremo tutte le misure contro il Covid per lo svolgimento di Olimpiadi sicure la prossima estate". (ANSA).