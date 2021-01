Paulo Sousa è il nuovo allenatore della Polonia

ROMA, 21 GEN - La Polonia ha un nuovo commissario tecnico: è Paulo Sousa, ex tecnico della Fiorentina. Il portoghese, che in Italia ha giocato a centrocampo con la maglia della Juve, guiderà Lewandowski e compagni nella prossima fase finale dell'Europeo. La Polonia è inserita nel Girone E, assieme alla Spagna, alla Svezia e alla Slovacchia. Per Paulo Sousa, che ha iniziato il proprio percorso di allenatore nel 2008, si tratta della prima esperienza sulla panchina di una Nazionale maggiore, anche se all'inizio della carriera ha allenato la selezione portoghese Under 16. E' stato la stessa Federcalcio polacca, che è presieduta da Zibì Boniek, a dare l'annuncio dell'ingaggio di Paulo Sousa. (ANSA).