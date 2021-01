Premier: 2-1 al Fulham,Manchester United resta primo

ROMA, 20 GEN - Il Manchester United risponde al successo del City sull'Aston Villa e resta primo nella classifica di Premier League grazie alla vittoria in rimonta in casa del Fulham in un incontro della 19/a giornata. A Craven Cottage, alla rete di Lookman al 5' hanno risposto Edinson Cavani nel primo tempo e Paul Pogba nella ripresa. Lo United ha così raggiunto quota 40 punti, a +2 sulla coppia formata dal Leicester e dal City, che ha una partita in meno. Il Liverpool è a -6, ma giocherà domani contro il Burnley. (ANSA).