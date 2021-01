Premier: Manchester City vince ancora, 2-0 al Villa

ROMA, 20 GEN - Il Manchester City batte 2-0 l'Aston Villa e raggiunge momentaneamente in testa alla classifica della Premier League il Leicester, in attesa dell'incontro serale tra Fulham e Manchester United. La squadra di Pep Guardiola ha impiegato più di un tempo per bucare la difesa dei Villains, impresa riuscita a Bernardo Silva al 34' della ripresa e a Gundogan allo scadere del tempo. Per i Citizens, quella odierna è la sesta vittoria di fila in campionato e la nona compre le coppe nazionali. L'Aston Villa, che nell'ultima sfida aveva perso sempre 2-0 con lo United, resta fermo all'11/o posto. (ANSA).