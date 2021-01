Dal Pino: "Lega verso media company? Strada è quella giusta"

ROMA, 20 GEN - "In questo momento non sono concentrato sull'Assemblea di domani, e non sono molto attento a quella che può essere la mia potenziale rielezione o meno, oggi è un momento di sport, è una partita che aspettavamo da tempo, in uno stadio di proprietà di una squadra di calcio: siamo felici di celebrare quest'evento. L'Assemblea di domani è importante che trovi unità d'intenti e vi sia una visione strategica con unione da parte dei club su come fare per riportare la Serie A in cima al mondo. Vogliamo tornare a essere il campionato più grande d'Europa. Poi, gli uomini sono meno importanti, quello che conta è il progetto". Così Paolo Dal Pino, presidente della Lega calcio di Serie A, ai microfoni della Rai, prima di Juve-Napoli. "Il primo giorno, dopo essere stato nominato, posi come obiettivo quello di trasformare la Lega calcio in una media company: siamo sulla buona strada - aggiunge -. La prossima settimana dovremmo finalizzare il contratto con i fondi, con una progettualità che, per la prima volta, mette al centro del proprio business proprio la Lega. Siamo molto fiduciosi che questo sia un tassello importantissimo per far crescere il calcio italiano e la Serie A". (ANSA).