F1: Domenicali, c'è ottimismo per una stagione con 23 GP

ROMA, 20 GEN - "La priorità oggi è far partire il campionato e quindi, visto che siamo ancora in una situazione di grande instabilità legata alle cose che tutti sappiamo, portare a termine la stagione". Stefano Domenicali, nuovo Ceo della Formula 1, ne ha parlato a Sky Sport. Domenicali ha riconosciuto alla Fia il merito di essere riuscita l'anno scorso ad organizzare un mondiale con 17 gare ("un bel biglietto da visita per il 2021") ed ha aggiunto: "In questo momento la fiducia di poter fare un campionato lungo 23 gare c'è, con prudenza ed ottimismo. Siamo in contatto con tutti gli organizzatori e, al di là del cambiamento che c'è stato in Australia, ad oggi tutti hanno confermato che con le restrizioni legate alla pandemia ed alle direttive governative, l'obiettivo è di correre tutti i gran premi. L'unica cosa che posso anticipare, anche se deve essere formalizzata - ha concluso - è che le gare partiranno alle 14, alle 15, alle 17 e non con i 10' in più. Si torna all'ora piena". (ANSA).