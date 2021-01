Pallanuoto donne: preolimpico; Italia-Olanda 7-7

ROMA, 20 GEN - Italia e Olanda hanno pareggiato 7-7 (1-2,2-1, 3-3, 1-1) in un incontro della seconda giornata del gruppo A nel torneo preolimpico di pallanuoto femminile in corso a Trieste, che assegnerà gli ultimi due pass per i Giochi di Tokyo. Ieri le azzurre avevano battuto la Francia 19-6. (ANSA).