Serie A: Udinese-Atalanta 1-1

ROMA, 20 GEN - Udinese e Atalanta hanno pareggiato 1-1 nel recupero della 10/a giornata della serie A. I friulani sono andati in vantaggio al 1' minuto con Pereyra e raggiunti da Muriel, all'11/o centro stagionale, al 44'. Il punto porta i bergamaschi a quota 33 in classifica, insieme con la Juve che però ha una gara in meno, mentre i bianconeri salgono a 17 restando al sest'ultimo posto. (ANSA).