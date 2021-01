Meité, con questo Milan si possono fare grandi cose

MILANO, 20 GEN - "Quando sono arrivato ho sentito subito la compattezza del gruppo, parliamo tanto e mi è davvero piaciuto. Mi sono sentito subito dentro la squadra. Con un gruppo così si possono fare grandi cose": ne è convinto Soualiho Meité, nuovo acquisto del Milan a centrocampo, arrivato pochi giorni fa dal Torino. Meité è consapevole dell'occasione che ha di giocare in una squadra come il Milan, primo in classifica. "Voglio dare una mano alla squadra a restare prima in classifica. Il Milan è un grande club, se faccio bene posso cambiare la mia carriera. E' la squadra più forte in cui ho giocato. Ci sono tanti campioni, Ibra fa cose incredibili a 40 anni. Io sono giovane e devo fare sempre di più", racconta nella conferenza stampa di presentazione. L'impatto con Pioli sembra sia stato molto positivo: "Mi piace molto il suo modo di giocare. Vuole che giochiamo sempre in avanti, è importante per un centrocampista come me". E l'obiettivo è imparare dai più grandi: "Ci sono tanti centrocampisti che mi piacciono. Guardo i più forti come Pirlo, Modric e Yaya Touré. Guardo i video per cercare di imparare più cose possibili". (ANSA).