Snowboard: Cdm al via; Moioli "non vedo l'ora"

ROMA, 20 GEN - Torna finalmente la Coppa del mondo di snowboardcross. Dopo vari rinvii e spostamenti di date, si comincia a gareggiare con il doppio appuntamento di Valmalenco, Sondrio, dove in questo fine settimana si disputeranno due prove, sabato e domenica. La nazionale azzurra schiera 8 uomini e cinque donne. Mancherà Emanuel Perathoner, ancora infortunato. Ci sarà invece Michela Moioli, campionessa olimpica e detentrice della sfera di cristallo. Dopo il dominio assoluto dell'anno scorso, Michela sarà la donna da battere in questa stagione che comincia in modo anomalo. "Passare questo mese in cui avremmo dovuto gareggiare senza alcun impegno agonistico, ma solo ad allenarsi, è stata veramente dura -dice la campionessa- soprattutto pensando a quanto accaduto nell'ultimo anno. Non è stato facile mantenere alto il livello di preparazione e la motivazione, però è il nostro lavoro e dobbiamo svolgerlo nel migliore dei modi. Ora si guarda avanti, finalmente è giunto il momento di lasciare la parola alla tavola". Alla olimpionica piace la pista di Valmalenco "è molto bella, spigato, ci ho gareggiato dieci anni fa ai Mondiali juniores, però è diversa rispetto al passato, con qualche variante tecnica. E' impossibile valutare la mia condizione, abbiamo effettuato un solo test settimana scorsa a Colere in un gara Fis che ho vinto. Il fatto di non avere avuto gare penalizza, perchè gareggiare aiuta a gareggiare, è un modo per combattere le proprie preoccupazioni". In vista dei Mondiali che hanno traslocato dalla Cina alla Svezia, con le gare di cross in programma l'11/12 febbraio a Idre, l'olimpionica dice: "E' una pista che non ho mai provato, ma presenta tanti salti e strutture grossi, ci sarà tanta neve e possono uscirne gare spettacolari. Tutte condizioni che mi esaltano". (ANSA).