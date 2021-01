Razzismo: Procura Figc, indagine su insulti in gara Lega Pro

ROMA, 20 GEN - La procura federale ha aperto un procedimento sui presunti insulti razzisti contro il giocatore Shaka Mawuli durante la partita di Lega Pro fra la Sambenedettese e il Padova, giocata domenica scorsa, 17 gennaio. La decisione del procuratore federale Giuseppe Chinè -riferisce una nota della Figc- è stata presa "in seguito alle dichiarazioni rilasciate ad alcuni organi di stampa da un dirigente della Sambenedettese". Mawuli, che sarebbe stato vittima di insulti a sfondo razziale, sarà convocato nei prossimi giorni in Procura per essere ascoltato. (ANSA).