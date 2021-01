Basket: Nba; Utah vince e balza al secondo posto a ovest

ROMA, 20 GEN - Turno ridotto questa notte in Nba. In calendario infatti soltanto due partite. Sesta vittoria consecutiva per Utah Jazz, che stende con il punteggio di 118-102 i New Orleans Pelicans che invece infilano la sesta battuta d'arresto nelle ultime settime gare. Il miglior marcatore della serata è stato Zion Williamson dei Pelicans, ma gli avversari hanno portato ben sei giocatori in doppia cifra, fra i quali il più prolifico è stato Donovan Mitchell con 28 punti. Nell'altra sfida i Denver Nuggets hanno battuto gli Oklahoma City Thunder per 119-102. Migliore in campo Nicola Jokic, per lui 27 punti, 12 rimbalzi e 6 assist, in meno di trenta minuti di gioco. Per effetto di questi risultati, cambia la classifica a ovest, dove restano al comando i Lakers, seguiti da Utah Jazz che ha scavalcato i Clippers; a est restano in vetta i Celtics, seguiti dai Bucks. (ANSA).