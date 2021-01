Calcio: Supercoppa; Gattuso, la Juve non è in crisi

ROMA, 19 GEN - "Non dobbiamo cadere nella trappola pensando che la Juve sia in crisi dopo la sconfitta contro l'Inter. Difficilmente ne sbaglia due di fila e per questo dobbiamo fare una grandissima partita, dando il 200%". Così, l'allenatore del Napoli, Rino Gattuso avverte i suoi in vista del match di Supercoppa Italiana al Mapei Stadium di Reggio Emilia. "Quando giochi contro i bianconeri - ha detto il tecnico dei partenopei nella conferenza stampa della vigilia - hai sempre degli svantaggi. Hanno giocatori con grande mentalità ed è un club che vince da anni così come in Europa ha fatto grandi cose. Sbaglieremmo se pensassimo che domani sarà una passeggiata, dobbiamo rispettarli. Ma se facciamo le cose per bene - ha concluso - abbiamo grandi chance". (ANSA).