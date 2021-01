Sport: Vacca, su governance vagliare ipotesi extranormativa

ROMA, 19 GEN - "Associazioni, società e organismi sportivi versano già in una situazione di grande difficoltà a causa della pandemia: prefigurare scenari più cupi, soprattutto in vista delle prossime Olimpiadi non è certo utile in questo momento, semmai è dannoso. Questa fase necessita del senso di responsabilità di tutti, evitando ogni tentativo di strumentalizzazione". Così Gianluca Vacca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio. "Il nostro dovere è quello di lavorare per trovare una soluzione al nodo della governance nel più breve tempo possibile, seguendo i principi indicati dalla legge delega 2019. Farlo significa vagliare ogni ipotesi e valutare se necessario anche soluzioni extranormative. In Parlamento da parte nostra c'è e ci sarà sempre la massima disponibilità: così deve essere per il bene di tutti i nostri atleti che si stanno preparando per Tokyo 2020, il presente e il futuro dello sport italiano", conclude. (ANSA).