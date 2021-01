Ciclismo: tante gare annullate, resta solo l'UAE Tour

ROMA, 19 GEN - Continua ad allungarsi l'elenco delle gare ciclistiche cancellate a causa della pandemia. Per il 2021 saltano il Saudi Tour (2-6 febbraio) e il Tour of Oman (9-14 febbraio), entrambe organizzate dall'ASO. Non si gareggia in Medio Oriente e neppure in estremo oriente, in Oceania come in Sudamerica, dal momento che sono stati annullati il Tour Down Under (Australia), la Vuelta di San Juan (Argentina), il Tour di Colombia e il Tour de Langkawi (Malesia). Attualmente solo l'UAE Tour, organizzato da Rcs Sport, e in programma dal 21 al 27 febbraio, è confermato. Il Tour of Oman era stato annullato anche l'anno scorso, ma non per il Covid, bensì per la morte del sultano Qaboos e al conseguente lutto nazionale durato mesi. (ANSA).