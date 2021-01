Giro: anche il francese Pinot sarà presente al via

ROMA, 19 GEN - La Groupama FdJ cala gli assi per le grandi corse a tappe. Il team francese ha ufficializzato la presenza di Thibaut Pinot al prossimo Giro d'Italia di ciclismo. Il francese andrà possibilmente a caccia della vittoria finale. L'altro francese Arnaud Demare, che all'ultimo Giro si è aggiudicato la maglia ciclamino, invece, parteciperà al Tour de France, con l'obiettivo di indossare a Parigi la maglia di leader della classifica a punti. Gli obiettivi stagionali per il 2021 sono stati svelati oggi, durante la presentazione della squadra, avvenuta sul web. Intanto, bisognerà aspettare ancora qualche giorno prima dell'ufficializzazione della grande partenza della corsa rosa, quest'anno in programma dall'8 al 31 maggio. L'evento era stato programmato per oggi. Bisognerà aspettare anche per conoscere i nomi delle squadre alle quali verranno assegnate le 'wild card' della prossima edizione. La presentazione dovrebbe svolgersi nella prima settimana di febbraio. (ANSA).