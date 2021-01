Coni: Malagò, rischio di sanzioni Cio è stato sottovalutato

ROMA, 19 GEN - "Sono esattamente due anni che la questione va avanti e mi stupirei se il Cio non prendesse provvedimenti. Non so se c'è malafede o ignoranza ma, come ha detto Franco Carraro, c'è stata una profonda sottovalutazione di tutta la questione. Da parte mia sto facendo tutto quello che si può fare, con la coscienza sono a posto". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò in merito alle possibili sanzioni del Cio verso l'Italia per la mancata autonomia. Il capo dello sport italiano, a margine della Giunta di oggi, ha quindi rivelato che "nel mese di novembre del 2019 c'è stato un incontro di tre ore a Milano tra il Cio e il governo italiano. Alla fine di quel confronto il Cio ha inviato una richiesta di garanzie al Governo italiano per uscire dalle dinamiche del contratto di servizio. Stiamo parlando del 20 novembre: è un miracolo non fare polemica, ma ti cascano le braccia". "Basta che esca qualcosa che dimostri l'impegno del governo con una norma. Con un decreto si mette una pezza a questa situazione drammatica, poi ci sarà tempo per mettere i puntini sulle 'i'" ha aggiunto Malagò. "Oggi l'auspicio è che si possa fare qualcosa che metta una pezza alla palese violazione della Carta Olimpica e poi in momenti successivi trattare i dettagli - ha proseguito - Non vorrei che fosse così, ma sono realista e penso che non potrà che essere così, visto e considerato che siamo arrivati lunghi, ed è dire poco. Non mi sembra che ci sia una strada diversa". "È un tema caldo, rovente, bollente - ha sottolineato il presidente del Coni al termine della Giunta nazionale al Foro Italico - Ogni giorno che passa è un giorno che se ne va in vista dell'Esecutivo del Cio in programma il 27 gennaio. Vi vorrei ricordare che questa data è importante, per non dire sacra, perché non ci saranno a breve altre riunioni dell'Esecutivo visto che a inizio marzo ci saranno le elezioni. Ci rendiamo conto che oggi il Paese ha un'altra priorità, ma ci auguriamo che nei prossimi giorni siano mantenute le promesse fatte a tutti i livelli possibili". (ANSA).