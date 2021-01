Serie A: Sau fermato per due turni, una giornata a cinque

ROMA, 19 GEN - Il giudice sportivo della Lega di Serie, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 18/a giornata del massimo campionato di calcio, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per due giornate Marco Sau del Benevento, "per avere, dopo essere uscito dal terreno di gioco, rivolto agli ufficiali di gara espressioni irriguardose, proferendo altresì un'espressione blasfema". Un turno, invece, a Saelemaekers (Milan) e Vignali (Spezia). Fra i calciatori non espulsi sono stati fermati per un turno Chiriches (Sassuolo), Gianluca Mancini (Roma) e Alessio Romagnoli (Milan). (ANSA).