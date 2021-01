Serie B: un turno di stop al reggiano Martinelli

ROMA, 19 GEN - Il giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, in relazione al posticipo della 18/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputato ieri sera fra Spal e Reggiana, ha qualificato per una giornata Riccardo Martinelli (Reggiana), che è stato ammonito ed era diffidato. Ad Augustus Kargbo (Reggiana) è stata inflitta una sanzione di 1.500 euro per "avere simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria". (ANSA).