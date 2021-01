Calcio: Mandzukic in sede Milan per firma contratto

MILANO, 19 GEN - Mario Mandzukic ha raggiunto la sede del Milan per firmare il contratto con il club rossonero. Il croato, che ieri ha svolto le visite mediche, si legherà al Milan fino a fine stagione con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla Champions League. L'attaccante vestirà la maglia numero 9 e potrebbe essere già convocato per la sfida di sabato contro l'Atalanta. (ANSA).