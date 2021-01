Ghiaccio: tolti Mondiali hockey a Minsk,timori per sicurezza

ROMA, 18 GEN - La Federazione internazionale di hockey su ghiaccio (Iihf) ha deciso che il Mondiale Top Division, in programma dal 21 maggio al 6 giugno prossimi e a cui parteciperà anche l'Italia, non si disputeranno a Minsk. La capitale della Bielorussia era una delle due città ospitanti del torneo assieme a Riga, in Lettonia. Il Consiglio Iihf, dopo aver esaminato la situazione, "ha stabilito che al momento è impossibile garantire il benessere di squadre, spettatori e funzionari", date le crescenti preoccupazioni "in materia di sicurezza e protezione, per i crescenti disordini politici e per la pandemia". Sulla Federazione c'è stata una forte pressioni da parte di atleti e sponsor che denunciavano la repressione dell'opposizione bielorussa. La decisione sulla location definitiva del Mondiale verrà presa dal Consiglio della Iihf nel corso delle prossime settimane. L'idea è quella di accorpare i due gironi, inizialmente previsti a Minsk e Riga, in un'unica sede, ma non è scontato che sia Riga. "Noi ci atterremo e rispetteremo le decisioni della federazione internazionale, che ritengo si sia mossa sino a questo momento nella giusta direzione per tutelare al massimo l'aspetto sportivo di un torneo importante", sottolinea il presidente Federazione italiana sport ghiaccio (Fisg), Andrea Gios. (ANSA).