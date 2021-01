Tomori vicino al Milan, Lampard conferma la cessione

MILANO, 18 GEN - Fikayo Tomori, difensore del Chelsea, è vicino al Milan. La cessione del giocatore è stata confermata anche dal tecnico Frank Lampard: "Quest'anno abbiamo cinque difensori centrali, quindi la situazione è difficile con alcuni di loro che non giocano regolarmente ed è per questo che Tomori potrebbe andare in prestito". I due club sono vicini all'intesa per un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 28 milioni di euro. (ANSA).