Serie B: 10 giocatori squalificati per una giornata

ROMA, 18 GEN - Il giudice sportivo della Serie B, Emilio Battaglia, in relazione alle partite della 18/a giornata del campionato, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata Massimo Coda (Lecce) e Ben Lhassine Kone (Cosenza). Fra i giocatori non espulsi sono stati fermati per un turno Daniel Cappelletti (Lanerossi Vicenza), Marco Chiosa (Entella), Patryck Dziczek e Andre Anderson Lima Pomilio (Salernitana), Antonioluca Fiordilino (Venezia), Ales Mateju (Brescia), Davide Petrucci e Daniele Sciaudone (Cosenza). (ANSA).