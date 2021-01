Tokyo 2020: organizzatori, meno atleti a cerimonia apertura

(ANSA-AFP) - ROMA, 18 GEN - Il numero di atleti presenti alle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi di Tokyo sarà molto probabilmente ridotto a causa della pandemia di coronavirus, hanno annunciato oggi gli organizzatori. Secondo il quotidiano Yomiuri Shimbun, la riduzione potrebbe essere drastica, fino a -50% dei circa 11mila atleti che parteciperanno ai Giochi. "Per garantire la sicurezza e l'incolumità degli atleti e per semplificare le operazioni, riteniamo che sia necessario riconsiderare il numero di partecipanti alle cerimonie di apertura e chiusura", hanno affermato gli organizzatori. Il quotidiano scrive che il Cio si attende che per il 23 luglio, giorno di apertura delle Olimpiadi, circa seimila atleti parteciperanno alla cerimonia ma sul dato numerico gli organizzatori non si sono espressi, spiegando che i dettagli erano ancora in discussione con il Comitato olimpico. (ANSA-AFP).