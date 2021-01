Calcio: donne; si dimette Neville, ct dell'Inghilterra

LONDRA, 18 GEN - L'allenatore femminile dell'Inghilterra Phil Neville si è dimesso, ha annunciato la Federcalcio inglese (FA). Secondo la stampa inglese, Neville - il cui contratto sarebbe terminato il prossimo luglio - dovrebbe raggiungere David Beckham, suo ex compagno di squadra nel Manchester United ed in nazionale, come allenatore dell'Inter Miami, formazione della Major League Soccer (il campionato nordamericano) di cui Beckam è proprietario. A Miami, Neville dovrebbe prendere il posto di Diego Alonso, esonerato all'inizio di gennaio. Alla guida delle 'Leonesse' sarà nominato un allenatore ad interim, in attesa dell'arrivo dell'olandese Sarina Wiegman dopo le Olimpiadi di Tokyo, ha detto la FA. Neville ha portato le giocatrici inglesi alle semifinali dei Mondiali 2019. Wiegman era arrivata in finale con l'Olanda. (ANSA).