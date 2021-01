Vela: Young Azzurra alle regate di Youth Foiling World Cup

ROMA, 18 GEN - Young Azzurra, il progetto sportivo lanciato nel 2020 dallo Yacht Club Costa Smeralda e dedicato ai giovani talenti della vela italiana, nel 2021 vedrà la squadra sportiva del club impegnata nelle regate internazionali della Youth Foiling World Cup e in alcune tappe del circuito della Persico 69F Cup. Il team formato dallo skipper Ettore Botticini, Federico Colaninno (flight controller) Francesca Bergamo ed Erica Ratti - le due randiste che si alternano a bordo - ha ripreso in questi giorni gli allenamenti a bordo del Persico 69F nelle acque di Gaeta seguito dal coach Enrico Zennaro. Proprio in questa località del Lazio meridionale si svolgerà il primo evento dell'anno: la prima tappa della Youth Foiling World Cup, in programma dal 24 febbraio al 12 marzo. Il calendario dell'evento, nato in sostituzione della Youth America's Cup prevista a febbraio-marzo del 2021 ad Auckland (Nuova Zelanda) e annullata per la pandemia, prevede il 26 febbraio la cerimonia d'apertura, successivamente una regata di riscaldamento, le qualificazioni per la finale dal 3 all'8 marzo e la finale dal 10 al 12 marzo. La manifestazione è dedicata a equipaggi Under 25 provenienti da tutto il mondo in rappresentanza dei propri yacht club e si svilupperà in tre tappe nell'arco di 12 mesi, i primi due appuntamenti saranno in Italia mentre quello finale a Hong Kong nel 2022. (ANSA).