Ciclismo: Pogacar farà Tour e Vuelta, Formolo sarà al Giro

ROMA, 18 GEN - Lo sloveno Tadej Pogacar difenderà il titolo conquistato lo scorso anno al Tour de France 2021 di ciclismo. Lo sloveno, secondo quanto ha anticipato l'UAE Emirates - la sua squadra d'appartenenza - sarà al via della Grande Bloucle assieme a Marc Hirschi e ad Alexander Kristoff. Per il Giro d'Italia quest'anno la squadra emiratina ha deciso di puntare su Davide Formolo, Brandon McNulty e sullo sprinter colombiano Fernando Gaviria. Lo stesso Pogacar, assieme all'azzurro Matteo Trentin e a David De La Cruz si presenterà al via della Vuelta di Spagna. (ANSA).