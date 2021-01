Calcio: Bonucci 'delusi e arrabbiati, testa a Supercoppa'

TORINO, 18 GEN - "Delusi e arrabbiati quanto Voi per questa brutta serata. Niente da aggiungere. Ora testa alla finale di mercoledì contro il Napoli": così Leonardo Bonucci, su Instagram, commenta la sconfitta per 2-0 sul campo dell'Inter. "Ricordiamoci di questa sconfitta. Ma non dimentichiamo mai chi siamo" il commento di Giorgio Chiellini, ieri titolare al fianco del compagno. Oggi la Juve sarà alla Continassa con l'obiettivo di voltare pagina, domani sarà vigilia della sfida di Reggio Emilia contro il Napoli che mette in palio la Supercoppa Italiana. (ANSA).